За половину 2017 года по карте "Стрелка" совершили 70 миллионов поездок

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За последние полгода пассажиры совершили порядка 70 миллионов поездок по карте "Стрелка". Об этом сообщил генеральный директор ГУП МО "Мострансавто" Владислав Мурашов.

Ежедневно по ЕТК на рейсах автобусов компании фиксируется более 385 тысяч поездок. Из них более 86 тысяч сделано по картам учащегося, а 2,7 тысячи — по льготным картам. Кроме того, 18,7 тысячи поездок пассажиры совершили по объединенным картам "Стрелка-Тройка" и "Тройка-Стрелка".

Средняя цена за одну поездку в автобусах компании на городских рейсах по карте "Стрелка" за последние шесть месяцев составила 29,64 рубля. Это гораздо дешевле, чем плата за проезд наличными за одну поездку, которая равна 46 рублям.

Самыми активными пассажирами, воспользовавшимися "Стрелкой", стали жители Видного — 87,3%. Второе место заняли жители Коломны (75,2%), а третье — пассажиры из Долгопрудного (73,6%).

ГУП МО "Мострансавто" проводило акцию "Пассажирский контроль" уже во второй раз. Как и ранее, самые активные пассажиры были награждены. Акция "Пассажирский контроль" необходима для того, чтобы выявить обратную связь. Стать ее участником мог каждый. Нужно было лишь сообщить о нарушениях в официальных сообществах ЕТК "Стрелка" в соцсетях, мессенджерах, а также по электронной почте.

По окончании акции было выявлено, что больше всего нарушений зафиксировано в Балашихе, Люберецком и Красногорском районах Московской области. Информация о нарушениях, поступившая во время акции, отправлялась перевозчикам, которые устраняли все нарушения.

Основное преимущество карты "Стрелка" — это выгодная система скидок на проезд. Расчет скидок происходит по следующей системе: каждые 10 поездок скидка увеличивается на 7−10%, максимальная скидка — на 35% от стоимости поездки. Таким образом, максимальная скидка на городских маршрутах равна 11 рублям, а на пригородном сообщении — 55,9.