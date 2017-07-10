Дмитровская станция скорой помощи пополнилась новыми автомобилями

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Шесть новых специализированных автомобилей Дмитровской станции скорой медицинской помощи вышли на линию, что повысило качество и оперативность оказания скорой медицинской помощи жителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

"В рамках государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" 2014-2020 годы" осуществлена закупка шести автомобилей скорой медицинской помощи для государственного бюджетного учреждения Московской области "Дмитровская станция скорой медицинской помощи", — отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, после завершения регистрационных процедур, автомобили вышли на линию. Три из них направлены для работы в Талдомскую подстанцию Талдомского муниципального района. Две автомашины пополнят автопарк Лобненской подстанции городского округа Лобня, а одну автомашину отправили в центральную станцию СМП города Дмитров.

"Выход на линию новых автомашин позволит улучшить качество и оперативность оказания скорой медицинской помощи жителям городских округов и районов", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

В 2017 году в Подмосковье предусмотрено закупить 60 машин скорой медицинской помощи, в том числе 15 реанимобилей. В 2016 году за счет федеральных и региональных источников было закуплено 176 машин скорой помощи для подмосковных медицинских учреждений.