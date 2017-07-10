На научные гранты губернатора Подмосковья выделили почти 2 млн рублей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В 2017 году студентам и аспирантам в Московской области выплатят 20 научных грантов губернатора региона, на эти цели было выделено примерно 2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

В материале отмечается, что научные гранты губернатора Московской области выплачиваются с 2002 года.

"В 2017 году 20 студентов и аспирантов получат научные гранты губернатора Московской области. <…> Выделяется 20 научных грантов на общую сумму 1,85 миллиона рублей: 10 студентам по 50 тысяч рублей и 10 аспирантам по 135 тысяч рублей", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она уточнила, что гранты предоставляются сроком на год для проведения исследований по приоритетным направлениям развития науки в регионе. Самое большое количество заявок от кандидатов подано по направлениям: новые материалы и технологии; охрана окружающей среды, технологии по обращению с отходами; биотехнологии. Заявки отбирает конкурсная комиссия.

Существуют и другие виды стипендий: академическая, дополнительная социальная для студентов, находящихся в сложной жизненной ситуации. За особые успехи в учебе и научной деятельности студентам могут присудить именную стипендию "Подмосковье", добавляется в материале.