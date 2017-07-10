Сотрудники ГЖИ Подмосковья в 2017 году выявили 23 тысячи нарушений

МОСКВА, 10 июля — РИА Новости. Порядка 23 тысяч нарушений выявили сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Московской области с начала года, сообщает пресс-служба ведомства.

"За период с 1 января по 30 июня текущего года сотрудники Госжилинспекции Московской области провели 56 тысяч 262 проверки. В ходе этих мероприятий обследовано состояние 61 тысячи 117 многоквартирных домов, многие проверялись неоднократно", — приводит пресс-служба ГЖИ слова главного государственного жилищного инспектора Московской области Вадима Сокова.

В результате проверок выявлено 22 тысячи 839 нарушений. Наибольшее их количество — 7 тысяч 348 — традиционно связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Вслед за этим идут нарушения правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования — 6 тысяч 302 нарушения. Далее идут предоставление некачественных коммунальных услуг (947 нарушений за первое полугодие 2017 года) и неправильные расчеты платы за них (878), правила управления многоквартирными домами (592), требования законодательства о раскрытии информации (241). За это же время инспекторы выявили 116 случаев несоблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями. Это, прежде всего, самовольные переустройства и перепланировки, а также использование квартир не по назначению. По фактам выявленных нарушений в первом полугодии 2017 года рассмотрено 6 тысяч 815 административных дел. Наложено штрафов на сумму более 176 миллионов рублей. В бюджет Московской области поступило 109 миллионов рублей, отмечают в пресс-службе..

В ГЖИ отмечают, что большинство проверок проводится по обращениям жителей. За первые шесть месяцев 2017 года их поступило свыше 39 тысяч, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководитель ведомства связывает данный факт с возрастающим доверием к Госжилинспекции, к эффективности действий и решений.