В детской поликлинике Реутова открыли кабинет МРТ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ) открыли в городской детской поликлинике подмосковного Реутова, ежедневно там будут проходить обследование до 15 пациентов по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

"В городской детской поликлинике Реутова состоялось открытие кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ) при участии министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и временно исполняющего обязанности главы Реутова Станислава Каторова", — говорится в сообщении.

В кабинете МРТ будут проводиться высокоточные диагностические исследования внутренних органов и тканей с использованием высокотехнологичного оборудования — томографа, поясняется в материале.

Функциональные возможности аппарата позволяют проводить диагностические исследования практически всех тканей человеческого организма за короткий промежуток времени — полный цикл одного диагностического исследования занимает 30-40 минут. МРТ один из наиболее эффективных методов диагностики заболеваний головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза, сосудов. МРТ — лучшая методика для выявления опухолей, исследования нарушений центральной нервной системы и заболеваний опорно-двигательной системы, подчеркивается в сообщении.

"В отличие от компьютерной томографии (КТ), при которой на организм пациента воздействует ионизирующее излучение, МРТ является абсолютно безвредным методом исследования. Результат исследования МРТ представляется пациенту в виде высокоточного трехмерного изображения исследуемой области тела в электронном виде и на бумажном носителе", — приводятся в сообщении слова Маркова.

По данным пресс-службы, исследования в кабинете МРТ городской детской поликлиники ГАУЗ МО "ЦГКБ города Реутов" будут проходить дети и взрослые, при наличии направления от лечащего врача исследование проводится бесплатно.

"Штат кабинета полностью укомплектован квалифицированными медицинскими специалистами и будет работать в две смены, ежедневно здесь будет проходить обследование до 15 пациентов по предварительной записи", — заключил Марков.