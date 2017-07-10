День памяти Чехова отметят в Подмосковье благотворительным марафоном

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике "Мелихово" 15 июля состоится День памяти писателя Антона Чехова, мероприятие пройдет в формате благотворительного марафона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области. © РИА Новости Перейти в фотобанк FP призвал почитать Чехова на фоне происходящих в мире событий

"В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Чехова "Мелихово" 15 июля пройдет традиционный День памяти великого русского писателя. Для почитателей таланта великого писателя в его мелиховской усадьбе организуют ряд мероприятий, принять участие в которых будет интересно и взрослым, и детям", — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, Чехов активно занимался благотворительностью: лечил, строил школы, сотнями отправлял книги для библиотек, попечительствовал, помогая учителям и ученикам, работая в Ялте, беспрерывно помогал устраиваться приезжим больным. И все это без шума, без пафоса, но конкретно и всегда вовремя. По-видимому, помогать было естественной потребностью его души, поэтому и об истинном масштабе чеховской благотворительности мы едва ли когда-нибудь узнаем.

"В духе чеховской благотворительности День памяти писателя в музее-заповеднике "Мелихово" пройдет в формате благотворительного марафона. Вырученные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей Чеховского муниципального района", — приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

По данным пресс-службы, программу откроет панихида у памятника Чехова, которую продолжат колокольные перезвоны в исполнении мастеров-звонарей. Затем на веранде дома выступит хор Вознесенской Давыдовой Пустыни. Далее в течение всего дня на веранде будут звучать рассказы писателя в исполнении актеров мелиховского театра "Чеховская студия", а студенты Московской консерватории имени Чайковского и Российской академии имени Гнесиных выступят с музыкальными номерами.

"Читать Чехова будут не только профессиональные артисты. Юных посетителей музея "Мелихово" ждут съемки фильма "Тот самый "Белолобый". Для начала ребята узнают историю создания этого единственного в своем роде чеховского рассказа и историю его главного героя. Затем вместе с ведущим прочитают и разберут рассказ, после чего в знаменитом флигеле Чехова, где была написана всемирно известная пьеса "Чайка", за столом писателя чтецы, сменяя друг друга, прочитают "Белолобого". Профессиональные операторы создадут фильм, который музей представит на всех своих интернет-ресурсах", — отмечается в материале.

По данным пресс-службы, литературный марафон охватит сразу несколько площадок музея. Рядом с литературной экспозицией "Кухня писателя" развернется книжная ярмарка, на поляне "Крыжовник" будет готовиться "литературное варенье" — прекрасное дополнение к ароматному мелиховскому чаю из самовара.