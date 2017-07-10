В подмосковных Луховицах ввели в эксплуатацию новый водозаборный узел

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На территории деревни Асошники подмосковного городского округа Луховицы ввели в эксплуатацию новый водозаборный узел, теперь качество воды 1,2 тысячи местных жителей улучшилось, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В рамках губернаторской программы "Чистая вода" после масштабной модернизации введен в эксплуатацию водозаборный узел в деревне Асошники городского округа Луховицы. В ходе модернизации установлена станция обезжелезивания воды производительностью 150 кубометров в сутки", — приводятся в материале слова Пестова.

Это уже пятый водозаборный узел, модернизированный в текущем году на территории округа. Проведенные работы позволили улучшить качество водоснабжения 1200 местных жителей, отмечается в материале.

Помимо ВЗУ в Луховицах, с начала года введены в эксплуатацию объекты в Дмитровском, Можайском районах и городском округе Павловский Посад, добавляется в сообщении.

"По поручению губернатора в этом году будет построено и модернизировано не менее 100 водозаборных узлов. При этом за три предыдущих года в Подмосковье уже было построено и модернизировано 112 ВЗУ. Благодаря этому качество воды уже улучшено более чем у 800 тысяч жителей области, а обеспеченность населения водой нормативного качества в среднем по области увеличилась с 83% до 91,5%", — подчеркнул Пестов.

В Подмосковье реализуется масштабная подпрограмма "Чистая вода", утвержденная государственной программой Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". Цель программы — обеспечить жителям Подмосковья максимально комфортные условия проживания, дать новое качество жизни и предоставить доступ к доброкачественной питьевой воде.