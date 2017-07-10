Воробьев обратил внимание правительства на реализацию госпрограмм

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств и защиту прав граждан-участников долевого строительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Прошу блок ЖКХ обратить внимание на выполнение наших государственных программ. Идет активная фаза благоустройства подъездов и дворов. Сейчас летний сезон, нам очень важно не упустить время и максимально выполнить ту программу, которую мы наметили", — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области.

Также губернатор дал поручение строительному блоку правительства свести к минимуму число обманутых дольщиков. "Отдельная тема — обманутые дольщики. На прошлой неделе состоялись большие слушания в Государственной Думе, а затем у нас в областном парламенте. Я прошу стройблок своевременно и регулярно информировать жителей, и в этом году свести до минимума количество обманутых дольщиков или тех, кто с задержкой, к сожалению, получает жилье", — приводит слова главы региона пресс-служба правительства.

На совещании губернатор также акцентировал внимание на решении вопросов, которые были заданы 15 июня во время "Прямой линии" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службы.

"Более 90 вопросов задали жители Подмосковья на этом мероприятии. Прошу проанализировать все вопросы, которые были адресованы. Самые большие блоки — это социальный и ЖКХ. Прошу обратить внимание и дать исчерпывающие ответы всем тем, кто обратился на "Прямую линию", — сказал Воробьев, обращаясь к руководящему составу правительства Московской области.