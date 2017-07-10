В Балашихе планируют до конца июля построить медицинский центр

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Медицинский центр, строящийся в подмосковной Балашихе, уже готов на 90%, полностью объект планируют завершить к концу июля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Строительство современного медицинского центра с подстанцией скорой помощи в микрорайоне Авиаторов в Балашихе завершат до конца июля. Об этом исполняющему полномочия главы Балашихи Сергею Юрову в ходе выездного совещания на объекте сообщил представитель компании-застройщика Вячеслав Корнеенко", — говорится в сообщении.

По словам Корнеенко, которые приводятся в материале, готовность лечебного учреждения составляет почти 90%.

Он добавил, что в здании центра завершается устройство инженерных коммуникаций. Идет монтаж светильников, подвесных потолков, ведется чистовая отделка и покраска стен, устанавливаются двери, укладывается напольная плитка. По периметру здания установлено 13 камер видеонаблюдения. Также специалисты занимаются благоустройством территории. Уже завершены работы на подстанции скорой помощи, где будут располагаться два автомобиля.

"Действительно, большой объем работ здесь выполнен. Вместе с министерством здравоохранения Московской области решаем вопрос по оснащению центра медицинским оборудованием", — приводятся в сообщении слова Юрова.

Современное медицинское учреждение в микрорайоне Авиаторов рассчитано на 325 посещений в смену для взрослых и на 110 для детей. Также здесь будет работать женская консультация на 220 посещений. В здании оборудовано шесть лифтов и три подъемника, перечисляется в материале.