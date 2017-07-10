Ежедневный пассажиропоток в подмосковных автобусах вырос на 5%

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Количество пассажиров в автобусах ГУП "Мострансавто" выросло в январе — мае 2017 года на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"За 5 месяцев 2017 года средний пассажиропоток в день составил более 1,3 миллиона человек. Пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился в среднем на 5%", — приводятся в материале слова сотрудника пресс-службы ГУП Московской области "Мострансавто".

Он добавил, что по состоянию на 1 июля 2017 года, на предприятие требуется 950 водителей категории "Д", наибольшая потребность в филиалах, близко расположенных к Москве. Это филиалы в Химках, Люберцах, Долгопрудном, Королеве, Видном и Истре.

ГУП "Мострансавто" осуществляет перевозки жителей Московской области и города Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки. Компания была создана в 1926 году. Предприятие обслуживает более 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения, общей протяженностью более 30 тысяч километров.