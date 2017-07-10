"Дом Круминга" в подмосковных Люберцах откроют для туристов в 2018 году

МОСКВА, 10 июл — РИА Недвижимость. Туристы смогут посещать усадьбу "Дом Круминга" в подмосковных Люберцах, в которой в настоящее время ведутся реставрационные работы, с 2018 года, сообщается на сайте Люберецкого района Московской области со ссылкой на главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого.

Ружицкий отметил, что памятник архитектуры конца XIX – начала XX веков "Дом Круминга" – это визитная карточка Люберец. Сейчас на объекте завершаются реставрационные работы. Они идут по губернаторской программе "Усадьбы Подмосковья". В здании поменяли кровлю, отреставрировали шпили, также восстановлен исторический интерьер, отметил Ружицкий. "Ранее арендатор планировал завершить работы в декабре 2016 года, но в связи с экономической ситуацией срок был перенесен", – пояснил глава Люберецкого района.

По словам Ружицкого, после окончания всех восстановительных работ усадьбу будут использовать в качестве туристического комплекса.

Николай Круминг приехал в Люберцы в 1911 году в качестве представителя компании The International Harvester Company-Chicago. В 1914 году он стал руководителем завода по производству жаток. В 1920-х годах в доме неоднократно бывал Владимир Ленин, для которого Круминг устраивал охоту. В советское время в здании находились ясли, затем музей. В последние годы дом был в аварийном состоянии и его выставили на аукцион.

Как сообщается на сайте правительства Московской области, объект культурного наследия "Дом Круминга" был сдан в аренду в 2014 году. С победителем открытого аукциона заключен договор на право восстановления объекта в рамках реализации губернаторской программы "Усадьбы Подмосковья". Программа стартовала в 2013 году и направлена на реставрацию архитектурных ансамблей с помощью привлечения частных средств инвесторов. Цель программы – воссоздание и развитие единого культурного пространства Московской области. Объекты передаются по рыночной ставке аренды с условием проведения полного комплекса реставрационных работ. Срок реставрации не должен превышать семи лет. После окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы в один рубль за один квадратный метр в год.

Всего в Московской области 320 усадеб. В региональной собственности находится 47 усадеб, в муниципальной – 56, в государственной – 75, в собственности Москвы – 10, в частной собственности – 73, смешанная форма собственности – 26, а также шесть бесхозных усадеб и 27 парков. Большинство усадеб расположены в Коломне, а также в Одинцовском, Клинском, Чеховском, Дмитровском и Солнечногорском районах, уточняется на сайте правительства Московской области.