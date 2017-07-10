Подмосковье и "Энергомаш" подписали соглашение об инвестпроекте

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московская область и АО "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко" подписали соглашение о реализации инвестпроекта, который предполагает реконструкцию и техническое перевооружение комплекса по производству ракетных двигателей на территории Химок, передает корреспондент РИА Новости.

Со стороны Московской области соглашение подписал губернатор Андрей Воробьев, со стороны "Энергомаша" — генеральный директор АО Игорь Арбузов. Инвестпроект предполагает реконструкцию и техническое перевооружение комплекса для производства ракетных двигателей на территории городского округа Химки. Общий объем финансирования инвестиционного проекта оценивается в 6,96 миллиардов рублей, говорится в тексте соглашения.

"Энергомаш будет существенным образом модернизировать и развивать новую площадку. На "Энергомаше" изменяется технологическая линейка, расширяется перечень выпускаемой продукции. Проект рассчитан на несколько лет, и в настоящий момент идут переговоры относительно условий предоставления налоговых льгот — как раз об этом и было подписано соглашение", — сказал после церемонии подписания министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Объем налоговых льгот для "Энергомаша" будет зависеть от объема инвестиций в модернизацию, отметил министр. "Шкала процента, который мы предоставляем в качестве налоговой льготы, зависит от объема инвестиций в модернизацию, которую производит инвестор. В случае, если это 100 миллионов рублей — это одна налоговая льгота, в случае, если 500 миллионов — это другая налоговая льгота. Чем больше инвестиции, тем более существенная налоговая льгота", — заявил Буцаев.

Министр рассказал также, что правительство региона рассчитывает, что большинство предприятий Московской области заинтересуются предложениями в области снижения налоговых нагрузок при реализации новых проектов либо модернизации существующих производств. Он напомнил, что в настоящий момент на территории Московской области действует два вида налоговых льгот: льгота для новых предприятий при инвестировании свыше 50 миллионов рублей и льготы для модернизированных предприятий, если работы предполагают вложения свыше 100 миллионов рублей.

По словам министра, в ближайшее время может быть подписано подобное соглашение с Загорским трубным заводом, рассматривается проект с деревообрабатывающим предприятием "Кроношпан" в Егорьевске.