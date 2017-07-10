Власти Подмосковья назвали самых активных иноинвесторов региона

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Наиболее активными иностранными инвесторами, вкладывающими в экономику Подмосковья, являются Италия, Германия и Франция, заявил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев в рамках отраслевого форума "День промышленника Московской области".

"Мы ожидаем, что эта тройка сохранит свою активность и в текущем году. Если говорить про новых инвесторов из Европы, то мы очень рассчитываем на Швейцарию и Нидерланды в сельском хозяйстве. Считаем, что Испания недооценена как инвестор, и в этом отношении свою работу будем акцентировать на этой стране в том числе", – сказал Буцаев.

Он отметил, что крайне активными продолжают оставаться азиатские инвесторы. "Это китайские, и вьетнамские инвесторы, от которых поступают достаточно интересные предложения. В настоящий момент мы получили предложение из Индии. Мы, естественно, хотим работать со странами, которые имеют достаточно длительную историю отношений с Российской Федерацией и Подмосковьем в частности", – отметил министр.

По мнению Буцаева, большинство иностранных инвесторов, с которыми он общался в рамках роуд-шоу, уже устали от ограничений и считают, что экономика важнее, чем политические амбиции, и рассматривают Россию и Подмосковье как наиболее перспективный рынок для ближайших инвестиций.