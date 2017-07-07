Более 120 девятиклассников подали заявки на обучение в гимназии Касперского

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Более 120 учеников девятых классов подали заявки на обучение в Математической гимназии Касперского в Реутове. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на исполняющего обязанности главы Реутова Станислава Каторова.

Проект создания физико-математичекой гимназии в Реутове реализуется поэтапно. Занятия в первом математическом классе начнутся на базе школы № 10 Реутова. Обучение начнется 1 сентября этого года. Новые классы планируется оформить в стиле "Лаборатории Касперского". Станислав Каторов заявил, что на данный момент в первый математический класс уже набрали 14 учащихся. Чтобы поступить в гимназию, соискатели должны сдать тесты по физике и математике в Московском центре качества образования.

Один из инициаторов создания гимназии, депутат Госдумы РФ Максим Сураев заявил, что в учебном заведении учащиеся смогут получить качественное образование.

"Не сомневаюсь, что сюда будут приходить и стремиться ребята, чтобы получить действительно большие, хорошие знания, которые им позволят дальше двигаться по жизни", — отметил Сураев.