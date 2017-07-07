Средства на установку памятника Ивану Грозному в Рузе выделят инвесторы

Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле

Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Памятник Ивану Грозному в Рузском городском округе могут установить на деньги инвесторов, не затронув бюджет муниципалитета, передает телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Максима Тарханова.

Монумент может быть установлен в рамках проекта "Руза — исторический город". Глава муниципалитета отметил, что рядом с таким памятником жители могут вспомнить "и отрицательные моменты истории". Тарханов подчеркнул, что при принятии окончательного решения будут учтены мнения жителей.

"Инвесторы дают деньги на этот объект, и бюджет не пострадает", — заявил глава Рузского городского округа.

Дискуссию по вопросу установки монумента продолжат в общественной палате и совете депутатов. Тарханов отметил, что уменьшенный макет памятника уже готов.