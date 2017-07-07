Непогода привела к убыткам на сельхозпредприятиях Рузского округа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ущерб от потерь посевов в Рузском городском округе Подмосковья из-за плохих погодных условий составляет около 5 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов.

В Московском регионе с начала лета с небольшими перерывами выпадает обильное количество осадков, температура воздуха ниже многолетних значений, дважды на регион обрушился сильный ураган.

"Из-за плохих погодных условий потери наших предприятий составили 30-40% урожая — это озимые и яровые, кормовые культуры. По моим оценкам, ситуация критической не является и находится под полным контролем. Общая сумма ущерба — около 5 миллионов рублей", — сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области Тарханов.

По его словам, округе действует штаб по посевной, куда входят все руководители сельхозпредприятий, которые регулярно отчитываются о состоянии посевов.

Он также рассказал об обеспеченности качественной водой в муниципалитете.

"В 2017 году планируется поставить восемь станций обезжелезивания. В результате чистую воду получат еще более 10 тысяч наших жителей, и мы достигнем показателя по обеспеченности ею в 80%", — сказал чиновник.

Тарханов подчеркнул, что по итогам 2016 года по программе "Чистая вода" округ находится в "желтой зоне", а по итогам 2017 года — окажется в "зеленой". В 2018 году чистой водой обеспечат уже 90% населения.