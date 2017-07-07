Воробьев вошел в тройку лидеров рейтинга глав регионов России за июнь

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев занял второе место в медиарейтинге глав регионов Российской Федерации за май текущего года, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

Как отмечается в материале, "Медиалогия" подготовила медиарейтинг действующих российских губернаторов за июнь 2017 года. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 41,3 тысячи источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Согласно данным рейтинга, в первую тройку российских губернаторов-лидеров за июнь вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

В Центральном федеральном округе в июне лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Тульской области Алексей Дюмин, уточняется в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в июне СМИ писали о том, что Воробьев выступил на церемонии закладки первого камня в строительство завода Mercedes в Солнечногорском районе. Также глава Подмосковья предложил подготовить законодательную инициативу, предполагающую ужесточение ответственности за появление свалок в регионе. Кроме того, губернатор Московской области в ходе рабочей встречи сообщил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в Подмосковье. Помимо этого, Воробьев принял участие во II Форуме социальных инноваций регионов.