В вузах Подмосковья подготовили 4,2 тысячи бюджетных мест в 2017 году

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Университеты Московской области в 2017 году могут предоставить студентам 4,2 тысячи бюджетных мест, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в университеты Подмосковья на бюджетные места могут принять 4261 человека. В 2016 году в областных вузах количество бюджетных мест составило 4148", — сообщила Забралова, ее слова приводятся в материале.

К областным вузам относятся Московский государственный областной университет, Академия социального управления, Государственный социально-гуманитарный университет, Государственный гуманитарно-технологический университет, университет "Дубна", Технологический университет в Королеве, отмечается в материале.

"Более половины бюджетных мест отдано для будущих педагогов — 2305 человек, в 2016 году их было 1980. Увеличено количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности — 977 человек, в прошлом году — 900. Эти специальности наиболее востребованы у абитуриентов. Во время приемной кампании 2016 года конкурс на них составлял в среднем четыре человека на место", — отметила Забралова.

Для учащихся вузов предусмотрены различные виды стипендий. Студенты областных вузов, которые учатся на четверки и пятерки, получают академическую стипендию, ее минимальный размер составляет 2620 рублей. Студенты, находящиеся в сложной жизненной ситуации, дополнительно получают социальную стипендию, ее минимальный размер — 3930 рублей, поясняется в сообщении.

Студенты, проявившие особые успехи в учебе и научной деятельности, могут претендовать на именную стипендию "Подмосковье", научные гранты губернатора Московской области, заключается в пресс-релизе.