В Германии и Франции могут показать фильм о Зое Космодемьянской

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Власти Рузского городского округа рассчитывают, что документальный фильм о Зое Космодемьянской и подмосковной Рузе, который выйдет в 2018 году, представят на фестивалях в Берлине и Париже.

"Совместно с телеканалом "Россия" мы запустили документальный фильм о Рузе, Рузском округе и Зое (Космодемьянской — ред.). Это будет документальный часовой фильм с реконструкцией событий. И выйдет он в начале следующего года. <…> Это документальное кино уже ждут на фестивалях в Берлине и Париже в 2018 году", — сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он добавил, что этот фильм собираются повезти в том числе и на фестиваль в Канны.

По его словам, фильм переведут на четыре языка: английский, немецкий, итальянский и китайский, и он будет показан не только в России, но и в странах Азии, Европы.

"Съемочная группа отработала в Тамбовской области, где родилась Зоя, и уже началась реконструкция в Рузе. Мы сняли трейлер, который представляем на конкурс "Наше Подмосковье", — сказал глава округа.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Будучи членом диверсионного отряда, 18-летняя девушка была захвачена в плен немецкими войсками и казнена. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе. В Петрищеве в Рузском городском округе находится музей Зои Космодемьянской, а рядом с ним — дом семьи Кулик, где Зоя Космодемьянская провела последнюю ночь перед казнью. Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.