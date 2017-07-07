Оборот промышленных предприятий Подмосковья увеличился за год на 10,5%

ХИМКИ, 7 июл — РИА Новости. Оборот промышленных предприятий Московской области по итогам 2016 года увеличился на 10,5%, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках отраслевого форума "День промышленника Московской области".

Он отметил, что по объему валового регионального продукта Московская область занимает второе место в стране после Москвы и составляет 3,3 триллиона рублей, ¼ ВРП обеспечена промышленными предприятиями Подмосковья. "Четверть валового регионального продукта — вклад наших промышленников и предпринимателей. Это серьезный вклад", — сказал Воробьев. Индекс промышленного производства Московской области за год вырос на 113,5 процента, это гораздо выше, чем в среднем по России, уточнил Воробьев.

Губернатор назвал несколько знаковых для региона объектов, строительство которых начато в 2017-м году: завод в Солнечногорском районе по производству автомобилей корпорации "Даймлер Крайслер" и проект по производству современного самолета Ил-114, который будет производиться в Луховицах. Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев отметил в рамках отраслевого форума, что по количеству зарегистрированных промышленных площадок Подмосковье является лидером, а с точки зрения устойчивости регион входит в тройку наиболее перспективных экономик страны.