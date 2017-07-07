В Егорьевске завершили реконструкцию канализационной насосной станции

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Специалисты завершили реконструкцию крупной канализационной насосной станции (КНС) и питающей КНС трансформаторной подстанции в подмосковном Егорьевске. Каждый день насосная станция перекачивает около 25 тысяч кубометров канализационных стоков, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Завершилась реконструкция канализационной насосной станции и питающей КНС трансформаторной подстанции в Егорьевске. Работы проведены в рамках государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы", — приводятся в сообщении слова Пестова.

В материале уточняется, что насосная станция принимает сточные воды со всего городского округа (свыше 70 тысяч жителей). Ежедневно она перекачивает порядка 25 тысяч кубометров канализационных стоков. КНС была введена в эксплуатацию в 1973 году, уровень износа до реконструкции составлял более 70%.

"Реконструкция позволила значительно (на 30%) повысить энергоэффективность объекта, а также свести к минимуму вероятность аварийных ситуаций. Гарантия бесперебойной работы объекта после реконструкции составляет 15-20 лет. Кроме того, была улучшена автоматизация и повышен уровень экологичности данного объекта. При этом реконструкция проводилась без остановки технологического процесса, путем поэтапного ввода модернизированных элементов", — подчеркивается в пресс-релизе.

В рамках реконструкции произведена замена щитовых затворов, насосов, электродвигателей и двух высоковольтных трансформаторов. Также были установлены автоматизированные грабельные решетки, удерживающие крупные частицы мусора.

"В рамках государственной программы Московской области "Развитие ЖКХ на 2017-2021 годы" до конца 2017 года в Московской области планируется ввести в эксплуатацию еще две канализационные насосные станции и коллектор в Волоколамском районе. Также в настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по строительству крупной КНС во Фрязине", — заключил Пестов.