Контроль за свалками ужесточат в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Для этого местные власти усилят сотрудничество с правоохранителями.

Контроль за несанкционированными свалками усилили в Одинцовском районе Московской области, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Андрея Иванова. Тему свалок обсудили на совещании с руководителями городских и сельских поселений.

Это вывоз строительного грунта из Москвы и сброс мусора местными строительными компаниями являются главными причинами появления несанкционированных свалок, заявил Иванов. Глава муниципалитета отметил, что для борьбы со свалками необходимо тесное сотрудничество с правоохранительными органами и руководством области.

"Я уверен, что главный ключ к решению проблем — это неотвратимость наказания. Как только бизнес поймет, что сваливать мусор в лесу или на обочине трассы дороже, чем заключить договор с мусоровывозящей компанией, он перестанет это делать. Нужны постоянные штрафы, пока не отучим мусорить", — заявил Андрей Иванов.

Он также отметил проект "Генеральная уборка", который был запущен мониторинговым центром Общероссийского Народного Фронта по проблемам экологии и защиты леса. Благодаря проекту, появилась интерактивная карта свалок, расположенных, в том числе, в Подмосковье. Восемь свалок находятся в Одинцовском районе.

Глава муниципалитета отметил, что жители сами могут отметить координаты несанкционированной свалки.

"Наша задача — отследить машины, которые приезжают на эти точки. И выписать штрафы. Нам нужен четкий регламент взаимодействия, в рамках которого будет жестко очерчена работа всех сторон", — заявил Андрей Иванов.