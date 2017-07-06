Проект по созданию льготных фермерских магазинов запустили в Одинцове

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подобный проект вскоре могут запустить в Люберцах.

В Одинцовском районе запустили "пилотный" проект по размещению нестационарных фермерских магазинов. Подмосковные фермеры смогут создавать их на льготных условиях, сообщил телеканал "360" со ссылкой на областное Министерство потребительского рынка и услуг.

Министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников отметил, что вопрос прямого доступа фермерских хозяйств на розничный рынок является главным вопросом рабочей группы "Подмосковный фермер". Он также заявил, что по примеру Одинцовского района проект может быть запущен и в Люберцах.

Согласно проекту, фермеры и производители получили право устанавливать по одному нестационарному торговому объекту без проведения торгов. Посаженников отметил, что льгота предоставляется только сельхозпроизводителям. 80% ассортимента такого магазина должна составлять продукция фермерского хозяйства, сельскохозяйственная продукция и социально-значимая продукция.