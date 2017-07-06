Сельских старост наделили официальным статусом в Московской области

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московская областная дума наделила сельских старост официальным статусом.

Законопроект о регулировании деятельности института сельских старост в Подмосковье был принят Московской областной думой, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлдуму.

После принятия закона сельский староста не будет замещать должность муниципальной или государственной службы. Теперь он будет представителем интересов жителей села. В его обязанности будет входить взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, населением и организациями.

На данный момент сельские старосты работают в округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Ступино, Чехов и в Рузском городском округе.

Своей задачей институт старост ставит доступную власть для жителей населенных пунктов.