Проблема бытового мусора требует совместных решений Москвы и области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проблему обсуждали на Московском урбанистическом форуме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и Москва должны совместно подойти к решению проблем с твердыми бытовыми отходами. Это было озвучено на Московском урбанистическом форуме, передает телеканал "360".

"Нам приходится совместно решать ряд вопросов, которые требуют консолидированного решения. Например, проблема бытового мусора", — заявил Воробьев.

Он уточнил, что мусор — это проблема не только подмосковной агломерации. Губернатор отметил необходимость общего подхода к решению этого вопроса.

Воробьев заявил, что территория московского региона должна развиваться грамотно, "без каких-либо перехлестов".

Командный подход сможет обеспечить оптимальное и быстрое решение проблем, подчеркнул губернатор Подмосковья.