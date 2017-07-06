В Домодедово ликвидируют незаконную плотину

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Администрация городского округа Домодедово ликвидирует незаконно построенную плотину на притоке реки Гнилуши, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Инспекторы эконадзора выдали предписание администрации городского округа Домодедово ликвидировать незаконно построенную плотину на притоке реки Гнилуши вблизи деревни Степанчиково", — говорится в сообщении.

О том, что неизвестные лица перегородили водный объект, в Минэкологии сообщили владельцы расположенных рядом дачных участков, отмечается в материале.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, проверяющие обнаружили грунтовую плотину длиной около 4 метров на ручье, который впадает в Гнилушу. В результате перекрытия водотока уровень воды в расположенном рядом пруду поднялся примерно на метр и появилась угроза подтопления земель дачных поселков.

"Минэкологии потребовало от администрации Домодедова срыть плотину и восстановить нормальный водоток в притоке Гнилуши до начала сентября. Исполнение предписания находится на контроле ведомства", — заключил министр.