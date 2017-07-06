Курсы для начинающих фермеров организуют в Подмосковье

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подписал программы курсов Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева для начинающих фермеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как поясняется в материале, Разин встретился с сотрудниками Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева с целью подготовки курсов для начинающих фермеров.

"В ходе переговоров были подписаны программы курсов повышения квалификации "Крестьянское (фермерское) хозяйство — особенности создания и функционирование в областях животноводства и растениеводства", — говорится в сообщении.

Как отметил Разин, слова которого приводятся в пресс-релизе, программы предназначены для начинающих фермеров, готовых принять участие в целевых федеральных проектах на получение субсидий, и направлены на развитие профессиональной компетентности слушателей курсов.

"Подобные курсы мы планируем проводить регулярно, с тем чтобы начинающий фермер мог более качественно и эффективно вести свой агробизнес. Теоретические знания в области правового обеспечения и ведения деятельности слушатели будут получать в Академии имени Тимирязева, а практические — в эффективно работающем фермерском хозяйстве Подмосковья", — отметил Разин.

По времени теоретический и практический блоки в каждой программе составят 36 и 72 часа, уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, на встрече также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и совместных проектов Минсельхозпрода Московской области и Тимирязевской академии.