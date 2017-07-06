Незаконную свалку под Солнечногорском ликвидируют по требованию Минэкологии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предписание о закрытии незаконной свалки вблизи деревни Рузино Солнечногорского района выписало министерство экологии Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
О нелегальной свалке в министерство сообщили сельчане, а также владельцы соседних земельных участков. "В ходе проверки обращений специалисты ведомства выявили навалы мусора и задержали грузовой автомобиль, с которого сбрасывался бой кирпича и бетона", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Выяснилось, что техника принадлежит ГБУ "Автомобильные дороги". Представитель собственника земли, принимавший участие в проверке, пояснил, что не заключал с ГБУ договор на прием и размещение отходов. Установлено, что собственником участка, на который в течение долгого времени сбрасывался мусор, является ООО "АрсеналСтройГрупп", говорится в сообщении.
Минэкологии обязало собственника ликвидировать навалы отходов до 5 июля. Исполнение предписания находится на контроле инспекторов эконадзора. В отношении ГБУ, нелегально отвозившего строительные отходы на импровизированную свалку, также начато административное расследование, заключается в документе.