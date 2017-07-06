Незаконную свалку под Солнечногорском ликвидируют по требованию Минэкологии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предписание о закрытии незаконной свалки вблизи деревни Рузино Солнечногорского района выписало министерство экологии Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

О нелегальной свалке в министерство сообщили сельчане, а также владельцы соседних земельных участков. "В ходе проверки обращений специалисты ведомства выявили навалы мусора и задержали грузовой автомобиль, с которого сбрасывался бой кирпича и бетона", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Выяснилось, что техника принадлежит ГБУ "Автомобильные дороги". Представитель собственника земли, принимавший участие в проверке, пояснил, что не заключал с ГБУ договор на прием и размещение отходов. Установлено, что собственником участка, на который в течение долгого времени сбрасывался мусор, является ООО "АрсеналСтройГрупп", говорится в сообщении.

В ходе расследования инспекторы эконадзора установили, что незаконная свалка площадью более 300 квадратных метров существует несколько лет. По словам Когана, ранее собственника участка уже штрафовали на 200 тысяч рублей сотрудники Росприроднадзора, поскольку часть территории незаконной свалки расположена в водоохранной зоне ручья, притока реки Горетовки, проверяющие из Федерального агентства по рыболовству также наложили штраф на ООО.

Минэкологии обязало собственника ликвидировать навалы отходов до 5 июля. Исполнение предписания находится на контроле инспекторов эконадзора. В отношении ГБУ, нелегально отвозившего строительные отходы на импровизированную свалку, также начато административное расследование, заключается в документе.