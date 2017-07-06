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Новости Подмосковья

Инвесторам презентовали Центр содействия строительству в Подмосковье

15:4906.07.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтроительство новых жилых кварталов в Подмосковье. Архивное фотоСтроительство новых жилых кварталов в Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июля — РИА Новости. Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области презентовали инвесторам, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Подольск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В подмосковном Подольске в 2018 году построят новый складской комплекс

Председатель "Центра содействия строительству" при правительстве Московской области, замминистра строительного комплекса Московской области Андрей Балук презентовал участникам встречи проектный офис, учрежденный подмосковным правительством для сопровождения значимых инвестпроектов и установивший новые правила при реализации коммерческого строительства, говорится в сообщении пресс-службы минстрокомплекса региона.

Балук напомнил, что ЦСС сопровождает проекты коммерческого, общественного, административного, промышленного, сельскохозяйственного назначения площадью более 5 тысяч квадратных метров, а также соцобъекты, либо если площадь земельного участка под планируемую застройку более 1 гектара. Подмосковное правительство проводит работу по оптимизации административных процессов и устранению барьеров для бизнес-сообщества.

"В результате сроки выхода инвесторов на строительную площадку — то есть от момента получения градостроительного плана земельного участка до момента выдачи разрешения на строительство — к концу 2017 года будут сокращены на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — подчеркнул Балук. Вместе с тем, сама услуга по выдаче разрешений на строительство оказывается в течение пяти рабочих дней.

На одной площадке Центра собраны сотрудники из 11 органов исполнительной власти и 10 организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов нежилого назначения. "Работа здесь ведется по принципу "эджайл", и все юридически значимые решения принимаются в одном месте. Персональные менеджеры нашего Центра — это, по сути, личные помощники инвесторов со стороны власти, которые в ручном режиме решают возникающие вопросы ", — пояснил Балук.

Город Красногорск. Архивное фото
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
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Также он рассказал о такой услуге Центра содействия строительству, как градостроительная проработка территории: "Наши специалисты готовят градостроительное заключение территории, на которой планируется реализация проекта. В нем отражена текущая ситуация, планы по развитию территории, ограничения, которые на территорию налагаются, что дает возможность понять, возможна ли реализация проекта на данном земельном участке. Кроме того, прилагается дорожная карта, которая описывает этапы реализации инвестиционного проекта, необходимые документы и ответственные органы".

Балук обратил внимание присутствующих, что все услуги оказываются в электронном виде, результат можно получить в личном кабинете на портале госуслуг. "В настоящее время мы проводим переговоры с федеральными органами власти по вопросу перевода услуг, оказываемых ими, также в электронный вид, для того чтобы заявитель мог через наш региональный портал запросить то или иное согласование у федералов", добавил председатель ЦСС.

Среди спикеров презентации также были представители Корпорации развития Московской области, Российско-Германской внешнеторговой палаты и крупных международных инвесторов, которые поделились своим опытом локализации производства в Подмосковье.

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