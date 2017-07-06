в Одинцове фермерам открыли прямой доступ на рынки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пилотный проект по прямому доступу фермеров на рынки без участия в торгах стартовал в Одинцове, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка услуг Московской области.

Речь идет о предоставлении права фермерам, владельцам крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) устанавливать нестационарный торговый объект на рынке без торгов, говорится в сообщении.

"Тема прямого доступа фермерских хозяйств на розничный рынок является главным вопросом рабочей группы "Подмосковный фермер", созданной на базе Министерства потребительского рынка и услуг. Мы понимаем специфику фермерской продукции — ее необходимо реализовывать в максимально короткие сроки, и при этом производитель не должен терять свою прибыль на торговых посредниках", — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

По мнению министра потребрынка, оптимальным решением для прямого доступа фермерам на подмосковные рынки стало льготное размещение нестационарных торговых объектов. Право размещать нестационарные торговые объекты на рынках Одинцова распространяется на установку только одного объекта в пределах муниципального района (по месту жительства (регистрации). Фермеры также могут разместить мобильные торговые объекты на базе транспортных средств и лотков по реализации сезонной продукции. Основным ассортиментом (более 80% от количества наименований) должна быть продукция КФХ, сельскохозяйственная продукция и социально-значимая продукция, поясняются в документе условия размещения нестационарных объектов торговли. В нем также уточняется, что плата за размещение объекта поступает в бюджет Одинцовского района, расчет ведется в соответствии с "Методикой определения размера платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района".

По словам Посаженникова, по итогам "пилота" в Одинцове будет запущен второй аналогичный проект — в Люберцах. "Опыт "пилотов" в двух муниципалитетах будет основой для разработки уже региональной программы по поддержке нестационарной розничной торговли фермерской продукцией", — отметил министр потребрынка и услуг Московской области.

Также в Подмосковье успешно развивается сеть магазинов для тех фермерских хозяйств, которые не хотят отвлекаться на розничный бизнес, — "Подмосковный фермер". На сегодняшний день в регионе открыто уже почти 90 магазинов "Подмосковный фермер", до конца года их будет не меньше 100, сообщает пресс-служба министерства.