Искусственные гнезда для редких птиц установят в Подмосковье

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Искусственные гнезда для редких птиц установят в нескольких районах Московской области, сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

"Минэкологии объявило запрос котировок на изготовление и установку искусственных гнездовий для птиц-дуплогнездников… 10 дуплянок и 3 гнездовые платформы для крупных птиц должны быть установлены до конца ноября в Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском и Шатурском районах, 20 дуплянок и 5 гнездовых платформ — в Талдомском, Сергиево-Посадском и Дмитровском районах Московской области. Помимо этого, подрядчик проведет анализ заселяемости гнездовий", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в последние годы эксперты отмечают активную заселяемость дуплянок и платформ, особенно в заказнике "Журавлиная родина", расположенном на землях Талдомского и Сергиево-Посадского районах. В ходе последнего обследования биологи обнаружили, что две пары скопы заселили искусственные платформы вблизи озер Батьковского и Большого Туголянского.