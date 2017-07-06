Приставы опечатали мусорный полигон "Каурцево" в Подмосковье

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Суд подтвердил законность приостановки работы наро-фоминского полигона "Каурцево", его опечатали судебные приставы; на компанию, эксплуатирующую полигон, наложены штрафы в 935 тысяч рублей, сообщает минэкологии Московской области.

"Судебные приставы опечатали полигон "Каурцево" в Наро-Фоминском районе в присутствии представителей минэкологии Московской области и администрации района. Деятельность ОАО "ЭкоКомплекс-Наро-Фоминск", которое эксплуатирует полигон, приостановлена по решению суда, куда с иском обратилась межрайонная природоохранная прокуратура", — говорится в сообщении.

Как отметил министр экологии области Александр Коган, инспекторы экологического надзора неоднократно проверяли полигон и выявили множество грубейших нарушений правил обращения с отходами и эксплуатации объекта. В общей сложности минэкологии наложило на компанию, эксплуатирующую полигон, штрафы на сумму 935 тысяч рублей.

"Главной претензией к эксплуатирующей организации является то, что "Каурцево" до сих пор не внесено в реестр объектов размещения отходов. Кроме того, у общества отсутствуют документы, регламентирующие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. ОАО пыталось опротестовать решение о приостановке деятельности, вынесенное Наро-Фоминским городским судом, однако Мособлсуд оставил жалобу без удовлетворения. Полигон закрыт до устранения нарушений природоохранного законодательства", — добавляется в сообщении.

На ситуацию с подмосковными мусорными полигонами ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В ходе прямой линии 15 июня к главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Было решено закрыть полигон 23 июня. После этого в надзорных органах обратили внимание и на полигон "Каурцево".