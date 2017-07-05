В выходные стартует фестиваль "Джазовые сезоны"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Фестиваль состоится в Московской области.

Плохая погода не станет помехой ежегодному фестивалю "Джазовые сезоны". Он пройдет 8 и 9 июля в музее-заповеднике Горки Ленинские при любых погодных условиях, сообщил телеканал "360".

На случай дождей организаторы подготовили для фанатов джаза бесплатные дождевики. "Джазовые сезоны" проходят в Подмосковье уже третий год подряд. Одним из хедлайеров в этом году станет звезда международного уровня Игорь Бутман вместе со своим оркестром.