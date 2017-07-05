Встреча Андрея Воробьева и епископа Тихона прошла в Сретенском монастыре

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Губернатор и епископ обсудили восстановление монастырей и храмов.

Андрей Воробьев и епископ Тихон на встрече обсудили вопросы, касающиеся восстановления храмов и монастырей в Подмосковье, сообщил телеканал "360".

Встреча прошла в среду в Сретенском монастыре. Главными вопросами стали перспективы сотрудничества Межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития и Патриаршего совета по культуре.

По словам епископа Тихона, Московская область, может быть, самая насыщенная в стране по сохранившимся памятникам архитектуры. Он отметил, что на встрече обсудили вопрос о возрождении, сохранении памятников, а также за надзором за их состоянием.