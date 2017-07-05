Дожди угрожают подмосковному урожаю

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Фермерские хозяйства в Московской области не могут полноценно работать из-за погоды.

Подмосковные фермерские хозяйства испытывают трудности из-за погодных условий, передает телеканал "360".

Постоянные дожди мешают убирать сено без нарушения технологического процесса. Сено необходимо сначала скосить, дать высохнуть и потом убирать в рулоны. Но из-за дождей уже скошенное сено сгнивает на полях.

Фермеры говорят, что из-за плохой погоды весь крупный рогатый скот и лошади могут остаться без пропитания, что приведет к уменьшению поголовья.

Дожди мешают и сельхозугодьям — поля заливает, а ветер кладет колосья на землю.

Такая погода летом плохо сказывается на росте кормовых культур, кукурузы и бобовых, но очень полезна для влаголюбивых зерновых и картофеля.