В Подмосковье за полгода выплатили ежемесячные пособия на 117 тыс детей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Московской области за шесть месяцев текущего года выплатили ежемесячные пособия на 117,7 тысячи детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"За шесть месяцев 2017 года в Подмосковье ежемесячные пособия выплачены на 117,7 тысячи детей", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

Как отмечается в материале, пособие на ребенка подлежит ежегодной индексации и выплачивается из бюджета Московской области.

"С 2015 года в Подмосковье установлен дифференцированный размер пособия в зависимости от возраста ребенка. В 2017 году в области ежемесячное пособие на детей до полутора лет составляет до 4456 рублей, от 1,5 до 3 лет — до 6476 рублей, от 3 до 7 лет — до 2228 рублей, старше 7 лет — до 1114 рублей", — добавила Забралова.

По ее словам, за шесть месяцев 2017 года в регионе пособия выплачены на 18,5 тысяч детей до полутора лет, на 22 тысячи детей от полутора до 3 лет, почти на 31 тысячу детей от 3 до 7 лет и на более 46 тысяч детей старше cеми лет.

"В 2017 году в Подмосковье был увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка от полутора до трех лет на 1 тысячу рублей, с учетом изменений в зависимости от категории получателей он составляет от 4248 до 6476 рублей", — приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.