В Подмосковье благодаря дождливому лету пышно цветут орхидеи

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области считают, что прохладное лето пошло на пользу краснокнижным растениям региона — несколько видов редких орхидей пышно цветут из-за сложившихся благоприятных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как уточняется в материале, в рамках мониторинга состояния краснокнижных видов биологи обследовали популяции растений семейства орхидных, к которому относятся несколько видов пальчатокоренников, любки, дремлики, не имеющие хлорофила в листьях, гнездовка и ладьян трехраздельный, ятрышники и другие виды. Большинство их занесены в Красную книгу Московской области, некоторые — в Красную книгу России. Все подмосковные орхидеи очень уязвимы, так как, помимо определенного биотопа, многим из них необходимо тесное взаимодействие с определенными видами почвенных грибов.

"В этом году для цветения орхидей создались благоприятные условия — начало лета выдалось прохладным и с достаточным количеством дождей. Растения выросли крупные, здоровые, цветение идет пышное и довольно продолжительное", — отметил министр экологии региона Александр Коган, его слова приводятся в сообщении.

Экологи также обследовали одно из немногих сохранившихся в Московской области мест обитаний редчайшего многолетнего растения княженики (полевики), которое занесено в Красную книгу Московской области. Биологи проверили популяцию княженики в ходе полевых работ на территории проектируемого памятника природы "Тяпкино болото", расположенного в лесопарковой зоне городского округа Дубна. Установлено, что растения здесь чувствуют себя хорошо и обильно цветут, поясняется в материале.

Коган напомнил, что уничтожение видов, занесенных в Красную книгу России, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Предусмотрена и административная ответственность за уничтожение видов, занесенных в региональную Красную книгу — наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.