В Подмосковье ЖКХ-имущество новостроек отдадут ресурсоснабжающим компаниям

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министерство ЖКХ и Комитет по ценам и тарифам Московской области к концу декабря должны подготовить дорожную карту по передаче в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям (РСО) коммунального имущества новостроек, говорится в сообщении областного правительства.

"Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Комитету по ценам и тарифам Московской области совместно с главами муниципальных образований поручено представить предложения и сформировать дорожную карту в разрезе муниципальных районов и городских округов по передаче в эксплуатацию коммунального имущества вновь построенных и строящихся микрорайонов и коттеджных поселков единым ресурсоснабжающим организациям. Данная работа должна быть завершена до 20 декабря 2017 года", — отмечается в сообщении.

За год количество РСО Подмосковья за счет их укрупнения и объединения сократилось на 10%. В настоящее время в Московской области работают 1127 ресурсоснабжающих организаций. В частности, 580 организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 469, энергоснабжения – 75 и три организации по газоснабжению.

Сокращение количества РСО проводится в целях повышения качества услуг в жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, укрупнение ресурсоснабжающих организаций должно делать их более привлекательными для инвесторов.