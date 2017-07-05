В Подмосковье ветеранам войны бесплатно заменят газовые плиты

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В рамках акции "С благодарностью за Победу!" в Московской области газовики региона приняли 777 заявок на бесплатную замену старой газовой плиты на новую участникам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Подмосковные газовики приняли 777 заявок на бесплатную замену старой газовой плиты на новую участникам Великой Отечественной войны. Акцию "С благодарностью за Победу!" проводит ГУП Московской области "Мособлгаз", — приводятся в сообщении слова Пестова.

Как отмечается в материале, заявки принимались в период с 9 мая по 9 июня 2017 года, в настоящее время идет их выполнение.

"На сегодняшний день заменено 300 газовых плит. Установка выполняется в удобные для ветеранов день и время", — приводятся в сообщении слова главы "Мособлгаза" Дмитрия Голубкова.

По данным пресс-службы, в рамках акции замене подлежат газовые плиты, работающие на природном газе, имеющие срок эксплуатации пять лет и более.

"Данная акция стала традиционной, она проходит в Подмосковье уже пятый год подряд. За это время ветеранам уже заменили более 5 тысяч газовых плит, свыше 600 газовых котлов и 500 колонок", — сказал Пестов.