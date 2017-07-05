Холодное лето сдвинуло начало грибного сезона в Подмосковье

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На территории Подмосковья в этом году начало грибного сезона ожидается позже обычных сроков из-за холодной погоды, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"Обычно начало грибного сезона в Подмосковье приходится на конец второй декады июля, а пик — на 2-3 неделю августа. Это при условии хорошего лета. В этом году лето холодное, земля не успевает прогреться, так что ожидаем (начало сезона — ред.) чуть позже", — приводятся в материале слова сотрудника пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Он отметил, что первые грибы — лисички и маслята — уже можно найти в подмосковных лесах, но встречаются они пока крайне редко.

Кроме того, представитель ведомства уточнил, что пока нет данных, когда в лесу появятся подберезовики, хотя они обычно появляются одними из первых.

По данным пресс-службы "Мострансавто", в Подмосковье функционирует более 500 автобусных маршрутов, проходящих недалеко от лесов, около 30 — рядом с местами, пользующимися особым признанием у грибников. Много "грибных" маршрутов в Одинцовском районе Подмосковья. Автобусы, следующие по ним, отвезут пассажиров в леса рядом со станцией "Жаворонки", деревнями Хлюпино и Кобяково.

Изобилует грибными местами и Раменский район. Автобусы предприятия проходят там недалеко от села Гжель и поселка станции "Бронницы". Есть маршруты для грибников и в Ногинском районе — рядом со станцией "Фрязево".