Рекультивация полигона ТБО в Балашихе начнется в ближайшее время

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Проблема полигона ТБО "Кучино" является одной из главных в Подмосковье.

В Московской области прошло заседание рабочей группы на территории мусорного полигона "Кучино". В нем принял участие исполняющий обязанности главы городского округа Балашиха Сергей Юров, сообщил телеканал "360".

Во время заседания обсуждались пути решения проблемы полигона ТБО. По словам Юрова, главная задача — прежде всего не допустить противоправных действий в ходе решения этого вопроса, а также в ближайшее время приступить к рекультивации полигона.

"Проблема "Кучинского" полигона, доведенная до федерального уровня, является одной из главных. Задача — не допустить противоправных мер и в ближайшее время приступить к рекультивации", — заявил Сергей Юров в ходе заседания.