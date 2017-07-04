Еще десять скверов откроют в этом году в подмосковных Химках

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Проекты пешеходных пространств будут реализованы на средства инвесторов.

Еще десять пешеходных пространств появятся в подмосковных Химках в 2017 году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу городского округа. Проект "Именные скверы" будет реализован за счет средств предпринимателей и организаций, которые ведут свою деятельность на территории Химок.

Уже сейчас ведутся работы по благоустройству трех пешеходных зон, в скором времени работы начнутся и на остальных территориях. Завершить обустройство новых зон отдыха планируют ко Дню города в сентябре. Каждый сквер будет иметь свою концепцию, стиль и название.

Все зоны будут оборудованы скамейками и урнами, камерами видеонаблюдения и бесплатными точками доступа к интернету. В скверах установят памятные знаки, QR-коды, а также малые архитектурные формы с учетом концепции.