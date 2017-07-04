Младенческая смертность снизилась на 19,1% в Подмосковье

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. По итогам пяти месяцев 2017 года МО по показателю младенческой смертности расположилось на 16 месте среди субъектов РФ.

На 19,1% удалось снизить младенческую смертность в Подмосковье с января по май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя областного правительства Ольгу Забралову.

"Согласно данным Росстата, за пять месяцев 2017 года в Подмосковье младенческая смертность снизилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявила Забралова.

За пять месяцев этого года умерло на 33 новорожденных меньше, чем за тот же период 2016 года. Среди субъектов РФ Подмосковье находится на 16 месте по смертности младенцев.

Забралова отметила, что снижения смертности удалось достичь благодаря комплексу мер, в частности, привлечению медицинских кадров с помощью региональной программы соципотеки, строительству, капитальному ремонту и переоснащению роддомов. Также проводятся дородовые исследования плода для выявления группы риска.

"Пренатальным скринингом охвачено 93% беременных, из бюджета области закупаются медикаменты для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела", — добавила Забралова.

Стоит отметить, что сейчас в Подмосковье работает более 50 учреждений родовспоможения.