Дождь мешает рабочим восстановить разрушенный мост в Рузском округе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Рузского округа Московской области из-за непрекращающегося дождя привлекли дополнительную технику и рабочих для восстановления разрушенного моста, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее в связи с обильными ливнями от потока воды в деревне Румянцево разрушило мост, который является единственным въездом. Никто не пострадал, однако отрезанными от внешнего мира оказалось 75 домовладений. В данный момент в населенном пункте устраняют последствия стихии.

"К сожалению, дождь мешает нормальной работе по восстановлению. Несмотря на это, мы планируем завершить работы в течение дня. На место подтянуты дополнительные рабочие и техника", — приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.

Он добавил, что штаб по ликвидации последствий стихии разработал новое техническое решение с использованием тяжелой техники.