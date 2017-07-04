Компания из Германии Kermi планирует производить радиаторы в Ступине

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В подмосковном индустриальном парке "Ступино 1" немецкая компания Kermi, производящая радиаторы отопления, приобрела земельный участок для строительства производственного предприятия, объем инвестиций в проект составит 1,4 миллиарда рублей, на новом предприятии будут созданы порядка 150 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Московской области (КРМО).

По словам генерального директора КРМО Тимура Андреева, слова которого цитирует пресс-служба, с 2015 года на российском рынке отопительного оборудования наметилась четкая тенденция по импортозамещению. Таможенное регулирование позволило снизить объемы импорта радиаторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые занимали основную долю российского рынка. Это создало условия для развития отечественного производства. Как ожидается, к 2020 году доля продукции, произведенной в России увеличится на 50-70% с нынешних 34%. В денежном выражении — это ниша примерно в 0,8-1 миллиарда рублей ежегодно.

"Один из мировых лидеров рынка радиаторов — германская компания Kermi — приобрела земельный участок для строительства производственного предприятия в индустриальном парке "Ступино 1", а также заключила соглашение с управляющей компанией парка по реализации этого проекта. Объем инвестиций в проект составит 1,4 миллиарда рублей, на новом предприятии будет создано около 150 новых рабочих мест. Немецкое качество и доступная цена обеспечат российский рынок хорошим конкурентным продуктом", — сообщил Андреев.