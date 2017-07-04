В Подмосковье создали реестр инновационной продукции

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Реестр инновационной продукции, созданный в Московской области, могут использовать центральные исполнительные органы государственной власти Подмосковья и муниципалитеты при формировании плана закупок для государственных нужд, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Комиссия по рассмотрению заявок на включение инновационной продукции в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области, утвердила первый пул заявок. Комиссия рассмотрела 17 заявок от четырех организаций", — говорится в сообщении.
"По результатам заседания положительное решение было принято по семи заявкам", — добавляется в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что комиссия приняла положительное решение по пяти инновационным продуктам ООО "Эйлитон": "Анализатор мочи URiCKAH-про", "Микропробирки с антикоагулянтом "ЮНИВЕТ — II", "Анализатор мочи URiCKAH strip", "Автоматический биохимический анализатор Юнилаб — 200" и "Вакуумные пробирки UNIVAC"; и по двум продуктам, производимым АО "Научно-исследовательский институт электромеханики": "Маммограф рентгеновский цифровой МРц-"ТМО" и "Аппарат рентгенографический передвижной со встроенным автоматизированным рабочим местом лаборанта (АРМ лаборанта).
По данным пресс-службы, производителям продукции, не включенной в реестр, было рекомендовано разместить информацию о ней на портале кооперации промышленных предприятий Московской области.
Он отметил, что включение продукции в реестр происходит в ходе обсуждения комиссии, одна из основных его задач — стимулирование импортозамещения.