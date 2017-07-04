Более 35% теплосетей проверили в Подмосковье перед отопительным сезоном

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специалисты проверили 36% тепловых сетей в Московской области перед очередным отопительным сезоном, с 15 сентября в регионе начнутся пробные топки котельных, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"По состоянию на начало июля, в рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2017-2018 года проведены гидравлические испытания около 4 тысяч километров тепловых сетей, что составляет 36% от общей протяженности. Работы ведутся в соответствии с графиком", — приводятся в материале слова Пестова.

В ходе гидравлических испытаний в трубопроводах создается высокое давление, что позволяет, в первую очередь, обнаружить возможные утечки. За период с мая по июль на магистральных тепловых сетях было выявлено 46 утечек. Эксплуатирующим организациям поручено оперативно провести необходимые ремонтные работы и устранить нарушения, после чего исправность оборудования будет снова проверена, отмечается в материале.

В общей сложности к новому отопительному периоду на территории Подмосковья будут обследованы и при необходимости отремонтированы более 2,4 тысячи котельных и около 11 тысяч километров теплосетей, поясняется в пресс-релизе.

"К 15 сентября, согласно распоряжению правительства Московской области, во всех муниципалитетах необходимо обеспечить готовность к отопительному периоду всех объектов коммунальной сферы, сформировать запасы топлива для котельных. С 15 сентября начнутся пробные топки котельных. Кроме того, во всех муниципалитетах до середины сентября должны быть проведены практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами предприятий ЖКХ, представителями органов местного самоуправления и экстренными службами", — подчеркнул Пестов.