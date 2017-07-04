Летняя оздоровительная кампания в Подмосковье охватит 350 тысяч детей

КРАСНОГОРСК, 4 июл — РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания позволит отдохнуть во время каникул 350 тысячам школьникам из Подмосковья, сообщила на пресс-конференции во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Из них девять тысяч детей смогут отдохнуть на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму. Заезды в эти лагеря начались во вторую смену летнего оздоровительного сезона. "Вторая смена у нас стартовала с 22 июня, на черноморское побережье Краснодарского края отправились 840 детей, в Крым — 1085 детей", — сказала Фаевская, подчеркнув, что для всех детей, отправляющихся на отдых в Крым и Краснодарский край, предусмотрена обязательная страховка в размере 200 тысяч рублей на ребенка.

Фаевская также отметила, что из 350 тысяч подмосковных детей, которые отдохнул летом в оздоровительных лагерях, 45 тысяч являются детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Летняя оздоровительная смена началась в Подмосковье 27 мая, говорится в справочном материале пресс-службы минсоцразвития региона. На территории Московской области работают 100 загородных лагерей круглосуточного пребывания, 1,1 тысячи лагерей дневного пребывания и 13 палаточных лагерей, сообщила Фаевская.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, главный государственный санитарный врач региона Михаил Соловьев сообщил на пресс-конференции, что во время ураганов четыре палаточных лагеря были перенесены в помещения в период с 30 июня до 3 июля.

"Четыре палаточных лагеря у нас переехали на время урагана по предупреждению МЧС в помещения со стенами, а в понедельник дети вернулись в свои палатки", — сказал Соловьев. Он также отметил, за первую смену на руководство подмосковных лагерей было наложено более 1 тысячи штрафов общей суммой в 2,7 миллиона рублей за низкое качество воды, работу отопления и нарушения в пищеблоках.