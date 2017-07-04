В Подмосковье 91,5% населения получают качественную питьевую воду

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Московской области с 2014 года в рамках реализации губернаторской программы "Чистая вода" обеспечили качественной водой уже более 800 тысяч жителей Подмосковья, таким образом уже 91,5% населения региона получают хорошую питьевую воду, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В Подмосковье реализуется подпрограмма "Чистая вода" в рамках региональной госпрограммы развития ЖКХ. Цель программы — обеспечить жителям Подмосковья максимально комфортные условия проживания, дать новое качество жизни и предоставить доступ к доброкачественной питьевой воде, отмечается в материале.

"В Подмосковье с начала реализации губернаторской программы "Чистая вода" качество питьевой воды из централизованных источников улучшено более чем 800 тысяч жителям, доля обеспеченности населения чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения выросла с 83 до 91,5%", — говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба, в Подмосковье ежегодно строят и модернизируют десятки водозаборных узлов.

"Так, с 2014 года мы ввели в эксплуатацию 112 современных ВЗУ. В текущем году программой развития ЖКХ Подмосковья запланировано строительство и модернизация рекордного за последние десятилетия количества объектов водоснабжения — более 100 ВЗУ. Это увеличит долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, на 1,5 процентных пункта, до 93%, что в численном выражении составит более 200 тысяч человек", — уточнил Хромушин.

По данным пресс-службы, приоритетная задача региональных властей в том, чтобы до конца года в Подмосковье не осталось ни одного города или района, где чистой водой обеспечено менее 70% жителей. Жители могут ознакомится с адресами строительства и реконструкции ВЗУ в своем районе на сайте своего муниципалитета.