В подмосковном Долгопрудном построили торгово-развлекательный центр

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) на 5,6 тысячи квадратных метров построили в подмосковном Долгопрудном, говорится в пресс-релизе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Ведомством выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации торгово-развлекательному центру, расположенному на улице Дирижабельная в городском округе Долгопрудный.

Застройщиком является — ООО "ДСК-7", генподрядчиком — ООО "ДРСУ Прогресс". Плановый ввод объекта в эксплуатацию — третий квартал 2017 года, добавляется в материалах.

В здании разместятся торговые галереи, предприятия общественного питания, административные и вспомогательные помещения, детский досуговый центр.

Рядом с ним обустроены парковочные места для автотранспорта посетителей. Здание оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.